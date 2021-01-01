В AirPods Max за 63 000 руб у пользователей потеют уши
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Недавно вышли новые наушники от Apple, они получили название AirPods Max, сумасшедший ценник в 63 000 рублей и куча ошибок, из-за которых покупка гарнитуры не рекомендуется. Например, внутри наушников собирается конденсат, всё бы ничего, да вот только помимо дискомфорта подобное "ноу-хао" может привести к поломке, а нести в мастерскую и без того дорогую гарнитуру выйдет накладно, остаётся надеяться на гарантию.
Так Дональд Филимон, владелец новых AirPods Max, пользовался ими в помещении на протяжение всего дня, делая небольшие перерывы. Он почувствовал влагу внутри наушников и сняв их, обнаружил скопление конденсата, попадание его внутрь наушников может привести к их поломке. Одна из причин появления конденсата - отсутствие вентиляции, поэтому долгое ношение наушников не рекомендуется. Если AirPods Max не предназначены для круглосуточного ношения, то, думаю, их можно заменить более компактными версиями AirPods.
Вес наушников 385 грамм, что достаточно немало даже для гарнитуры. Ещё интересно, что наушники не распознают: пользуются ими или нет, это может сказаться на энергосбережении. Конечно, к звуку претензий у пользователей мало, но за почти тысячу долларов можно купить профессиональную акустическую систему, а не наушники.
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