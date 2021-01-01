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Недавно вышли новые наушники от Apple, они получили название AirPods Max, сумасшедший ценник в 63 000 рублей и куча ошибок, из-за которых покупка гарнитуры не рекомендуется. Например, внутри наушников собирается конденсат, всё бы ничего, да вот только помимо дискомфорта подобное "ноу-хао" может привести к поломке, а нести в мастерскую и без того дорогую гарнитуру выйдет накладно, остаётся надеяться на гарантию.

Так Дональд Филимон, владелец новых AirPods Max, пользовался ими в помещении на протяжение всего дня, делая небольшие перерывы. Он почувствовал влагу внутри наушников и сняв их, обнаружил скопление конденсата, попадание его внутрь наушников может привести к их поломке. Одна из причин появления конденсата - отсутствие вентиляции, поэтому долгое ношение наушников не рекомендуется. Если AirPods Max не предназначены для круглосуточного ношения, то, думаю, их можно заменить более компактными версиями AirPods.

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Вес наушников 385 грамм, что достаточно немало даже для гарнитуры. Ещё интересно, что наушники не распознают: пользуются ими или нет, это может сказаться на энергосбережении. Конечно, к звуку претензий у пользователей мало, но за почти тысячу долларов можно купить профессиональную акустическую систему, а не наушники.