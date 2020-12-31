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Epic Games исправит проблему с нагрузкой процессоров

Разработчик Epic Games Launcher ответил на вопросы пользователей в Twitter, заявив что проблема с нагрузкой процессора будет решена в следующем обновлении.
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Ранее сообщалось, что Epic Games Launcher расходует большое количество ресурсов процессора, что возмутило пользователей и некоторые даже стали жаловаться в Twitter разработчикам, желая узнать, будет ли исправлена проблема.

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Оказалось что да - Сергей Галёнкин, украинский разработчик, занимающий пост Директора по издательской стратегии, отреагировал на жалобу, сказав что над проблемой работают и в ближайшее время она будет исправлена, в этом можно будет убедиться прочитав список изменений следующего обновлении Epic Games Launcher. Правда, по какой причине на процессоры пользователей обрушилась столь большая нагрузка, так ещё и в фоновом режиме работы приложения - неизвестно. И, похоже, что говорить об этом никто не собирается.

Пользователи всё-таки уверены, что связано это с запросами данных пользователей. Так в прошлом году появилась информация, что Epic Games Launcher "ворует" данные из Steam, берёт данные пользователя, например список друзей и пересылает на свой сервер, однако, разработчики уверяют что всё законно - пользователи сами соглашаются на это. Интересно сколько ещё есть пунктов в Пользовательском Соглашении подобного характера.

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Александр Петросян
05:22
Наверное как обычно срузены были задеты проблемой
Epic Games исправит проблему с нагрузкой процессоров
Александр Петросян
05:15
так такой тренд, все блогеры на амд пересели, чтобы хейта в их сторону не было, даже те кто на интеле очень боятся слово сказать плохое против амд, ты че тут сразу потеря аудитории долпоебов будет
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ахахах
05:15
да гта5 за так давали весной(онлайн повысили у игры этим).Школьников-читеров в каждой сесии появилось много(у меня племянники тож в неё с читами играют)ну а как иначе теперь там поиграешь.Игра веселей...
Epic Games приступила к праздничной раздаче игр, первый подарок — Cities Skylines
Александр Петросян
05:13
так 8400 его уничтожал, r5 1600 это уровень ниже, чем x58 наверное или хуже даже..
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Александр Петросян
05:12
мать z490 за 15к вижу и 10700к за 27-28к, че пля... какая фига, тут цена-производительность топовые ты о чем вообще
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Александр Петросян
05:11
да ну?)) 5960х тоже 140 баксов и его уничтожает в хламину..
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Александр Петросян
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На удивление посмотерв геймлей на 7700к с быстрой озу был удивлен как плавно и идеально идёт киберпанк там, 4 ядра вроди, но всё четко и ровно, а вот на 2700х 44 фпс это просто слайдшоу..
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Александр Петросян
05:07
это прошлый день, лучше посмотри на амд цены, а то бревна в жопе не видишь
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