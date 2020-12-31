Epic Games исправит проблему с нагрузкой процессоров
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Ранее сообщалось, что Epic Games Launcher расходует большое количество ресурсов процессора, что возмутило пользователей и некоторые даже стали жаловаться в Twitter разработчикам, желая узнать, будет ли исправлена проблема.
Оказалось что да - Сергей Галёнкин, украинский разработчик, занимающий пост Директора по издательской стратегии, отреагировал на жалобу, сказав что над проблемой работают и в ближайшее время она будет исправлена, в этом можно будет убедиться прочитав список изменений следующего обновлении Epic Games Launcher. Правда, по какой причине на процессоры пользователей обрушилась столь большая нагрузка, так ещё и в фоновом режиме работы приложения - неизвестно. И, похоже, что говорить об этом никто не собирается.
Пользователи всё-таки уверены, что связано это с запросами данных пользователей. Так в прошлом году появилась информация, что Epic Games Launcher "ворует" данные из Steam, берёт данные пользователя, например список друзей и пересылает на свой сервер, однако, разработчики уверяют что всё законно - пользователи сами соглашаются на это. Интересно сколько ещё есть пунктов в Пользовательском Соглашении подобного характера.
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