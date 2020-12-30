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Steam определили самые популярные игры и видеокарты 2020 года

Steam подвела итоги за 2020 и огласила популярные игры своей площадки, а также опубликовала статистику актуальных видеокарт, GPU от AMD не попало в их число.
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Steam как всегда подходит итоги в конце года, в этот раз были названы самые популярные и "прибыльные" игры и объявлена статистика актуальных видеокарт за ноябрь.

В раздел "Лидеры продаж" попали(также учитывается доходность микротранзакций):

  • Doom Eternal;
  • Cyberpunk 2077;
  • Dota 2;
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В раздел "Популярные игры" попали:

  • Mount & Blade II: Bannelord;
  • Cyberpunk 2077;
  • Life is Strange 2;
  • PUBG;
  • Monster Hunter: World;
  • CS:GO;
  • GTA V;
  • Terraria;
  • Destiny 2;
  • Dota 2;
  • Among Us;

Также была подведена статистика комплектующих, которыми пользуются геймеры Steam-а, владельцы мониторов с разрешением Full HD лишь увеличиваются, видимо, не все готовы переходить на новый 4K, а вот с GTX 1060, которая уже как 3 года является самой актуальной видеокартой в Steam, ситуация иная - геймеры заменяют её более новым GPU, например GTX 1650 или GTX 1070, RTX 2070.

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На AMD видеокарты геймеры так яро не переходят: 10 место заняла RX580, её используют лишь 2%, но 0.08% геймеров в этом году отказались от неё и заменили более новой видеокартой. 

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40% аудитории площадки состоит из англоязычных геймеров, 20% - китайских и всего 12% - российских.

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Ещё интересно то, что пользователей Windows 10, Windows 8 становится меньше, когда OC Windows 7 получила прирост на целый 1%, хотя даже при этом 88% игроков предпочитают иметь самую новую версию Windows.

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Теги

amd nvidia steam cyberpunk 2077 doom eternal dota 2
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