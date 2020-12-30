Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Steam как всегда подходит итоги в конце года, в этот раз были названы самые популярные и "прибыльные" игры и объявлена статистика актуальных видеокарт за ноябрь.

В раздел "Лидеры продаж" попали(также учитывается доходность микротранзакций):

Doom Eternal;

Cyberpunk 2077;

Dota 2;

анонсы и реклама ASUS 3070 за копейки в Compeo.ru RTX 3080 по неожиданнейшей цене в Ситилинке Подъехала RX 6800XT Сильноцвет - смотри ЦЕНУ 8-] RX 6800 - цены пошли вниз в Ситилинке Ryzen X8 5800X в XPERT.RU сильно дешевле чем везде RX 6800 и 6800XT в XPERT.RU дешевле чем везде

В раздел "Популярные игры" попали:

Mount & Blade II: Bannelord;

Cyberpunk 2077;

Life is Strange 2;

PUBG;

Monster Hunter: World;

CS:GO;

GTA V;

Terraria;

Destiny 2;

Dota 2;

Among Us;

Также была подведена статистика комплектующих, которыми пользуются геймеры Steam-а, владельцы мониторов с разрешением Full HD лишь увеличиваются, видимо, не все готовы переходить на новый 4K, а вот с GTX 1060, которая уже как 3 года является самой актуальной видеокартой в Steam, ситуация иная - геймеры заменяют её более новым GPU, например GTX 1650 или GTX 1070, RTX 2070.

реклама

На AMD видеокарты геймеры так яро не переходят: 10 место заняла RX580, её используют лишь 2%, но 0.08% геймеров в этом году отказались от неё и заменили более новой видеокартой.

реклама

40% аудитории площадки состоит из англоязычных геймеров, 20% - китайских и всего 12% - российских.

реклама

Ещё интересно то, что пользователей Windows 10, Windows 8 становится меньше, когда OC Windows 7 получила прирост на целый 1%, хотя даже при этом 88% игроков предпочитают иметь самую новую версию Windows.