Steam определили самые популярные игры и видеокарты 2020 года
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Steam как всегда подходит итоги в конце года, в этот раз были названы самые популярные и "прибыльные" игры и объявлена статистика актуальных видеокарт за ноябрь.
В раздел "Лидеры продаж" попали(также учитывается доходность микротранзакций):
- Doom Eternal;
- Cyberpunk 2077;
- Dota 2;
В раздел "Популярные игры" попали:
- Mount & Blade II: Bannelord;
- Cyberpunk 2077;
- Life is Strange 2;
- PUBG;
- Monster Hunter: World;
- CS:GO;
- GTA V;
- Terraria;
- Destiny 2;
- Dota 2;
- Among Us;
Также была подведена статистика комплектующих, которыми пользуются геймеры Steam-а, владельцы мониторов с разрешением Full HD лишь увеличиваются, видимо, не все готовы переходить на новый 4K, а вот с GTX 1060, которая уже как 3 года является самой актуальной видеокартой в Steam, ситуация иная - геймеры заменяют её более новым GPU, например GTX 1650 или GTX 1070, RTX 2070.
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На AMD видеокарты геймеры так яро не переходят: 10 место заняла RX580, её используют лишь 2%, но 0.08% геймеров в этом году отказались от неё и заменили более новой видеокартой.
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40% аудитории площадки состоит из англоязычных геймеров, 20% - китайских и всего 12% - российских.
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Ещё интересно то, что пользователей Windows 10, Windows 8 становится меньше, когда OC Windows 7 получила прирост на целый 1%, хотя даже при этом 88% игроков предпочитают иметь самую новую версию Windows.
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