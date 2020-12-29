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У большинства геймеров установлен лаунчер Epic Games, где сейчас, кстати, проводят двухнедельную раздачу. Понятное дело, что игры, как и любое приложение, имеют определённые требования к железу компьютера, но в случае с лаунчером Epic Games, цифры доходят до 10% потребления ресурсов процессора в фоновом режиме, такие числа может выдать программа для записи изображения с экрана или браузер с несколькими вкладками, которым активно пользуются.

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По умолчанию лаунчер запускается автоматически при включении компьютера, потребляя ресурсы процессора даже когда клиент простаивает. Отключить данную функцию можно в настройках.

На Reddit владельцы процессоров AMD начали жаловаться на то, что их чипы начали нагреваться в режиме бездействия, виной тому - Epic Games Launcher, который затрачивает целых 10.1% ЦП.

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Неприятная ситуация наблюдается и у владельцев процессоров Intel, на i5 9400f потребление ресурсов ЦП варьируются от 5 до 9%, а если приложение запущено на переднем плане - 30%, столько может забирать игра 2010~ года.

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Возможно, это связано с количеством информации, которая передаёт Epic Games Launcher, он превышает запросы того же Steam и отсылает всё на следующий сервер: «tracking-website-prod07-epic-961842049.us-east-1.elb.amazonaws.com» или из-за того, что клиент имеет встроенный браузер. Можете лично открыть диспетчер задач и узнать, на сколько же Epic Games "забирает" ресурсы Вашего процессора.