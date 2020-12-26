Илон Маск рассказал об упущенной возможности Apple под руководством Тима Кука
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В официальном Twitter Илона Маска появился рассказ 2017 года, когда компания Tesla терпела убытки и её финансовое положение, мягко говоря, было не лучшим, поэтому Илон Маск принял тяжёлое для себя решение - продать свою компанию Apple, но Тим Кук не захотел даже вести переговоры по этому вопросу, а как показало будущее, Генеральный Директор Apple допустил действительно большую ошибку, отказавшись от такого предложения.
Нынешняя капитализация Tesla 606 миллиардов, а три года назад это было 60 миллиардов, именно за эту сумму Илон Маск был готов продать свою компанию. Если бы Apple согласились, всего за три года они могли получить десятикратную выгоду от этой сделки. Такая же ситуация была и в 2015 году, только на месте Microsoft был Apple и они почти достигли согласия.
Пользователи Reddit представили, что было бы, если бы Apple действительно выкупил Tesla.
Apple никак не комментирует пост Илона Маска, возможно, они не хотят как-либо оправдывать свою ошибку или не видят смысла придавать этой ситуации значения.
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