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В интернете уже были видео, где умельцы пытались поджарить яйцо на компьютерном процессоре, но выходило у них это не очень. Другое дело, если это будут съедобные куриные крылышки, так ещё и во время игрового процесса. Такое решение предоставил ресторан фастфуда KFC, официально анонсировав свою консоль KFConsole, которая, по заявлению компании, будет мощнее всех нынешних некстгенов, так ещё и сможет жарить крылышки.

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У KFC нет соответствующего опыта в производстве игровых приставок, поэтому за помощью они обратились к Intel, ASUS, Seagate и Cooler Master. Консоль будет сделана на основе мини-ПК Intel NUC 9 Extreme, видеокартой станет одна из моделей архитектуры Turing от ASUS, а место накопителя займёт SSD на 1ТБ от Seagate.

Главная особенности консоли - возможность приготовить в ней крылышки, помимо этого она ещё поддерживает 4K, трассировку лучей и VR. Что насчёт цены - ничего неизвестно, вряд ли мы увидим ценник ниже 999$, так как всё описанное выше действительно не по силу ни одной консоли.

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Интересно как это будет реализовано и вообще поступит ли KFConsole в продажу.