Netflix опубликовала неудачные кадры со съёмок сериала Ведьмак
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Стриминг-сервис Netflix в октябре 2018 начал съёмки сериала «Ведьмак» по мотивам книги Анджея Сапковского в Будапеште совместно с Kordas Studio, некоторые моменты были отсняты в Украине, Чехии и Польше. В 2019 сериал уже можно было посмотреть на официальном портале Netflix, сериал состоит из 8 эпизодов, рассказывающих о двух сагах «Последнее желание» и «Меч предназначения»
Аудитория положительно восприняла современную интерпретацию книги, однако, были претензии к актёрскому составу, внешний вид которых не соответствовал книжной версии или к сюжету, где было нарушение лора «Ведьмака».
Netflix поделились со зрителями подборкой неудачных моментов, которые были пересняты, так как явно не удовлетворили бы зрителей или вовсе испортили бы им аппетит.
Помимо этого была опубликованы нарезки из сериала под новогоднюю тематику с достаточно весёлой музыкой.
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Съёмки нового сезона сериала про Ведьмака были приостановлены из-за травмы главного героя Генри Кавилла, играющего роль самого Белого Волка.
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