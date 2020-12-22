Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Стриминг-сервис Netflix в октябре 2018 начал съёмки сериала «Ведьмак» по мотивам книги Анджея Сапковского в Будапеште совместно с Kordas Studio, некоторые моменты были отсняты в Украине, Чехии и Польше. В 2019 сериал уже можно было посмотреть на официальном портале Netflix, сериал состоит из 8 эпизодов, рассказывающих о двух сагах «Последнее желание» и «Меч предназначения»

Аудитория положительно восприняла современную интерпретацию книги, однако, были претензии к актёрскому составу, внешний вид которых не соответствовал книжной версии или к сюжету, где было нарушение лора «Ведьмака».

анонсы и реклама RX 6800 и 6800XT в XPERT.RU дешевле чем везде 3070 ASUS Gaming дешевле 3060 Ti в Compeo.ru Еще одна ASUS 3070 дешево - это за копейки RX 6800XT - дороже 100 000р, смотри RTX 3070 по цене 3060 Ti в Ситилинке 9 т.р. скидка на третью RTX 3070 Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке Цена RTX 3090 пошла вниз несмотря на падение рубля Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ

Netflix поделились со зрителями подборкой неудачных моментов, которые были пересняты, так как явно не удовлетворили бы зрителей или вовсе испортили бы им аппетит.

Помимо этого была опубликованы нарезки из сериала под новогоднюю тематику с достаточно весёлой музыкой.

реклама

Съёмки нового сезона сериала про Ведьмака были приостановлены из-за травмы главного героя Генри Кавилла, играющего роль самого Белого Волка.