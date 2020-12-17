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Компания Amazon, являющаяся одной из самых дорогой в мире, выкупила стартап Zoox за 1.2 миллиарда долларов. Стартап занимается разработкой собственного автономного роботакси, способного перевозить пассажиров по их маршруту на протяжении 16 часов.

Роботакси внешне похоже на маленький вагончик с двумя симметричными креслами, то есть, автомобиль рассчитан на четырёх пассажиров. Транспорт полностью автономен и не имеет руля. Его главное предназначение - перевозка людей в городах с повышенным транспортным трафиком, длина роботакси 143 дюйма, что меньше Mini Cooper.

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Роботакси от Zoox максимально может достигнуть скорости 120км/ч, заряд его аккумулятора 133 квТч. На фотографии можно заметить, что транспорт оснащён камерами с четырёх сторон и радаром, который позволит открыть обзор на 270 градусов с каждого угла.

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Пассажиры такого такси могут получить ощущения от отличного сервиса: люк на крыше, улучшенная подушка безопасности, зарядка для телефона, держатели чашек, пульт управления маршрутом и музыкой. К тому же транспорт заряжается бесконтактным путём, достаточно подъехать на место, где есть специальный модуль подзарядки.

Пока Zoox не сообщила когда запустит свой сервис беспилотных такси, но это будет точно не в 2021. На данный момент компания тестирует роботакси в Лас-Вегасе, Сан-Франциско. Ожидать автономное роботакси в СНГ придётся долго, так как разработка ещё идёт, заправок за пределами США для него нет, а его основная задача - передвигаться в "тесных" городах.

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