Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Amazon приобрела стартап по разработке автономного роботакси

Amazon выкупила стартап Zoox, который разрабатывает роботакси, способное перевозить людей из точки А в точку Б на протяжении 16 часов.
[ ] для раздела Блоги
+
!! RTX 3070 <b>сильно дешевле</b> чем 3060 Ti
Еще одна RTX 3070 даже дешевле
9 т.р. скидка на третью RTX 3070
10 000р скидка на четвертую RTX 3070
9000р скидка на пятую RTX 3070
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

реклама

Компания Amazon, являющаяся одной из самых дорогой в мире, выкупила стартап Zoox за 1.2 миллиарда долларов. Стартап занимается разработкой собственного автономного роботакси, способного перевозить пассажиров по их маршруту на протяжении 16 часов.

Роботакси внешне похоже на маленький вагончик с двумя симметричными креслами, то есть, автомобиль рассчитан на четырёх пассажиров. Транспорт полностью автономен и не имеет руля. Его главное предназначение - перевозка людей в городах с повышенным транспортным трафиком, длина роботакси 143 дюйма, что меньше Mini Cooper.

анонсы и реклама
Скидка 40% на геймерское железо в Ситилинке
Распродажа остатков RTX 2070 Super в Ситилинке
-9000р на RTX 3060 Ti в Ситилинке
Еще одна RTX 3060 Ti со скидкой в Ситилинке
Обвал цен на RTX 3070 - слив по ценам 3060 в Ситилинке
RTX 3070 с огромной скидкой - смотри
ASUS RX 6800 в Регарде
Снижение цены Ryzen 7 5800X - самая низкая в Ситилинке
Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке
Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ

Роботакси от Zoox максимально может достигнуть скорости 120км/ч, заряд его аккумулятора 133 квТч. На фотографии можно заметить, что транспорт оснащён камерами с четырёх сторон и радаром, который позволит открыть обзор на 270 градусов с каждого угла.

реклама

Пассажиры такого такси могут получить ощущения от отличного сервиса: люк на крыше, улучшенная подушка безопасности, зарядка для телефона, держатели чашек, пульт управления маршрутом и музыкой. К тому же транспорт заряжается бесконтактным путём, достаточно подъехать на место, где есть специальный модуль подзарядки.

Пока Zoox не сообщила когда запустит свой сервис беспилотных такси, но это будет точно не в 2021. На данный момент компания тестирует роботакси в Лас-Вегасе, Сан-Франциско. Ожидать автономное роботакси в СНГ придётся долго, так как разработка ещё идёт, заправок за пределами США для него нет, а его основная задача - передвигаться в "тесных" городах.

реклама

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amazon robot taxi zoox
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 5500 XT в связке с процессором Core i5-10400F
3
Обзор игровой гарнитуры MSI Immerse GH61
4
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: декабрь 2020
13
Обзор и тестирование процессорного кулера AeroCool Mirage 5
13
Тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров в игре Crysis Remastered
16
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti OC
38
Тестирование лучших игровых компьютеров в играх Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint и Wildlands
4
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – декабрь 2020
40
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Pro H410T/CSM
11
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe TeamGroup T-Force Cardea II TUF Gaming Alliance (TM8FPB001TOC310) объемом 1 ТБ
17

Интересные материалы

Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – декабрь 2020
13 декабря 2020 40
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti OC
14 декабря 2020 38
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3080 Suprim X: шутки закончились
5 декабря 2020 44
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC (NE63070H19P2-1040G)
6 декабря 2020 32
Обзор и тестирование материнской платы ASRock B550 Taichi
4 декабря 2020 37
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3090 Suprim X
3 декабря 2020 32

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi назвала 49 смартфонов, которые получат Android 11 в 2021 году – полный список и сроки
+
Nvidia показала, как должна выглядеть Cyberpunk 2077 на видеокартах Geforce RTX
330
Некоторые RTX 3070 стоят дешевле таких же 3060 Ti - дефицит окончен, и цены пошли вниз
24
GeForce RTX 3090 дешевеет – цена на российском рынке почти сравнялась с рекомендованной NVIDIA
49
Разработчик диспетчера задач Windows признался, что не верил в появление 32-ядерных процессоров
36
8 устройств Huawei получили операционную систему HarmonyOS вместо Android 11
1
NVIDIA представит видеокарту GeForce RTX 3080 Ti с 10 496 ядрами CUDA и 20 ГБ памяти за 999 долларов
147
Цена Биткоина превысила рекордный показатель 2017 года – майнинг на видеокартах становится выгоднее
28
Samsung Galaxy A12 представлен в России – NFC, 5000 мА*ч и 48-Мп камера по цене от 11 990 рублей
6
Руководство CD Projekt RED провело неприятный разговор с инвесторами по поводу Cyberpunk 2077
17
Запускается на PS4, и хорошо – представитель CD Projekt RED считает, что Cyberpunk 2077 играбельна
58
Разработчик игр объяснил, как Cyberpunk 2077 удалось пройти сертификацию на PlayStation 4 и Xbox One
19
Intel выпустит самый быстрый SSD на рынке, превышающий показатели предыдущего поколения в 3.7 раза
16
S.T.A.L.K.E.R. 2 открыла вакансии и ждёт кадрового пополнения
34
Японское агентство аэрокосмических исследований опубликовало фото с образцом астероида
7
Энтузиаст разработал чип для трассировки лучей на игровой консоли 1990 года
7
Huawei nova 8 Pro получит Kirin 985, 120-Гц панель и 64-Мп камеру с уникальным дизайном
2
GeForce RTX 3080 Ti появится не раньше конца февраля, в январе — RTX 3060 12 и 6 ГБ
35
Модули памяти DDR5 потребительского класса уже проходят тестирование
16
GOG под давлением общественности решил не выпускать скандальный проект Devotion
10

Популярные статьи

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: декабрь 2020
13
Обзор и тестирование процессорного кулера AeroCool Mirage 5
13
Изучение отказоустойчивости на платформе AMD Ryzen и материнской плате ASUS Prime B450M-A версии II
11
Бесшумный офисный ноутбук с красивым дизайном - обзор ACER Aspire 1
7
Binned Chips DDR2: отбор чипов памяти под разгон - предыстория
27
GeForce RTX 3070 или Radeon RX 6800 — выбираю новую видеокарту для Ryzen 3600
17
Обзор игровой гарнитуры MSI Immerse GH61
4
Самая востребованная IT-профессия Data Scientist, или как начать зарабатывать 170 000 рублей в месяц
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 5500 XT в связке с процессором Core i5-10400F
3

Сейчас обсуждают

VictoR_VK
11:40
Странно все это, после мощной пропагандистской маркетинговой машины Интела 90х и 00х годов преимущественно все хотели и мечтали получить и иметь у себя камушек Интел. Правда тогда и технологии передов...
Процессоры Intel Rocket Lake-S будут страдать высоким энергопотреблением
SpeedT
11:40
Теперь там нейтральные лучи от разработчиков Вулкана. Так что не засчитана отмазка
GeForce RTX 3080 почти в два раза быстрее Radeon RX 6800 XT в Quake II RTX — тест PC Gamer
Альберт Хромов
11:37
А он мешает? Пускай будет, можно занизить частоту при использовании AVX512. В своё время так про обычный AVX говорили.
Процессоры Intel Rocket Lake-S будут страдать высоким энергопотреблением
Tanabe
11:37
И да кста, не подскажешь, мобилка случаем не от Яблочного бренда?)) А то как известно они тоже на TSMC переехали..
Процессоры Intel Rocket Lake-S будут страдать высоким энергопотреблением
AMD
11:35
Просто некоторые зажрались, раньше как было игра идёт :), или игра работает кадрами. консольщики на старых консолях на ваших калькулятора 24 FPS это норма. С другой стороны альтернатива всегда есть, ...
Разработчик игр объяснил, как Cyberpunk 2077 удалось пройти сертификацию на PlayStation 4 и Xbox One
Ettu
11:34
"CD Projekr RED" Че тапками не кидаем в автора? Это новый мем? Или всем пох на ошибку в первом предложении?
Запускается на PS4, и хорошо – представитель CD Projekt RED считает, что Cyberpunk 2077 играбельна
Tanabe
11:33
Это ты расскажешь когда, условной жене, сыну, брату, родителям понадобится комп или ноутбук для работы, учебы, и т.д. и т.п. Позиция "моя хата с краю" - работает обычно не долго)
Процессоры Intel Rocket Lake-S будут страдать высоким энергопотреблением
toottaa
11:32
5 из 5 звёзд , лучшая новость
Процессоры Intel Rocket Lake-S будут страдать высоким энергопотреблением
Rimm
11:30
Та ничего с тем Интелом не случится, во времена 4 пеньков маркетинговая машина работала, деньги текли рекой, то же и сейчас.
Процессоры Intel Rocket Lake-S будут страдать высоким энергопотреблением
ivvy1000
11:29
это не мои лучи и я за них не топлю, но разобраться в освещении по стат. картинке невозможно, если мозга прочитать статью не хватает, не нарывайся на конфронтацию.
Ray Tracing: ищем те самые лучи на примере Киберпанк 2077 - слепое тестирование
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем