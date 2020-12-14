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Падение сервисов Google связано с главным дата-центром в Атланте

Сегодня в обеденное время сервисы Google перестали работать, связано это с дата-центром в городе Атланта, США.
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Сегодня, начиная с 13:30, у большинства пользователей пропал доступ к сервисам Google (Gmail, YouTube, Google Classroom, Google Sheets, Google Hangouts, Google Documents)

Как оказалось, один из главных дата-центров в Атланте, отвечающий за авторизацию Google Acoount, перестал работать, потянув за собой все сервисы. При попытке входа в Gmail аккаунт появлялось такое окно, где писался номер ошибки и сообщение о невозможности войти.

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При попытке войти в Gmail с помощью мобильного приложения Вам могло попросту выбить информацию о том, что такого аккаунта не существует.

Сайт, отслеживающий падения серверов различных веб-гигантов, вывел статистику, где отображались жалобы пользователей сайтов на неработоспособность Gmail. Интересно, что по началу эта проблема задела не многих, но через некоторое время сервисы Google перестали работать у всех, за 10 минут собралось более 1000 отчётов о неработоспособности сайта.

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По словам неавторизованных пользователей, они могли спокойно дальше пользоваться сервисами Google.
Помимо сервисов Google у некоторых пользователей перестал работать Discord. 

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