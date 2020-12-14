Apple создаст свой сотовый модем связи
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Старший аппаратный вице-президент Apple Джонни Сруджи на встречи с сотрудниками заявил о том, что компания начнёт разработку собственного сотового модема связи, по мнению руководства, такие долгосрочные инвестиции обернутся компании приростом к их ассортименту продукции.
Сотовый модем позволяет совершать звонки, выходить в интернет, опознавать местоположение своего владельца. В IPhone 12 используются чипы от Qualcomm, перед этим Apple закупал их у Intel.
Информации о выходе сотового модема нет, однако, подписанный договор Apple с Qualcomm на шесть лет обязует первую компанию выплачивать сборы независимо от того, будут ли они использовать запчасти второй компании или нет. Поэтому пока что перспектива создания своего сетевого модема останавливается лишь на патенте.
Apple по-прежнему старается стать независимым, запуская разработку собственных компонентов, чтобы не закупать их у сторонних компаний. На данный момент Qualcomm получает от прибыли Apple 11%, а Intel 7%.
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Интересно, что после подобного заявления акции Qualcomm обвалились на 7%, то есть, на 11.47 долларов.
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