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На Hot Chips 2020 Intel поделились информацией о своих 10-ти нанометровых серверных процессорах поколения Intel Xeon Ice Lake-SP. Изначально их выпуск планировался в 2019, после был перенесён на 2020 год, а теперь в продажу они поступят не раньше чем в следующем году. Intel уверены, что их 32-ух ядерные модели процессоров превзойдут 64-ёх ядерный AMD Epyc.

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В интернете засветились результаты тестирования инженерного Xeon Silver поколения Ice Lake-SP, работающего на частотах от 2.0 до 4 ГГц. Процессор будет иметь 14 ядер и 28 потоков, 21 МБ кеша третьего уровня, 17 МБ кеша второго уровня, TDP 165w, максимальный диапазон температур - 105 градусов. Во время тестирования процессор работал на частоте 2.0 ГГц, то есть, минимальной.

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Несмотря на это, Intel Xeon Silver смог набрать в тесте CPU-Z целых 553.1 балла (одноядерный режим) и 10038.4 (многоядерный режим), немного не хватает до результата 16-ти ядерного Ryzen 9 3950X. Во время тестирования программой CPU-Z использовался набор инструкций AVX-512, способствующую приросту мощности у Intel-овских процессоров.