Google тестирует приложение для заработка дома путём выполнения заданий
Компания Google создаёт собственный аналог Яндекс.Толока - Google Mate. Приложение выдаёт Вам различные задания, за что начисляет бонусы, которые можно либо потратить в сервисах Google, либо вывести на банковскую карту.
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В приложении можно выбрать категорию заданий, например, расшифровать голосовое сообщение или подтвердить ту или иную информацию об объекте на Google Maps. Задания делятся на "диванные" и "полигонные". Первые - выполняются дома, вторые - выполняются на улице. Полигонное задание может включать в себя проверку той или иной информации, например, Вам нужно будет убедиться что такое-то заведение существует в реальности, за это можно получить около 0.25$. Для вывода бонусов на банковскую карту необходимо собрать минимум 10$
Пока приложение Google Mate доступно только в Индии, а одно из популярных заданий - записать или расшифровать голосовое сообщение. Скорее всего, сделано это для того, чтобы усовершенствовать алгоритмы Google и они могли лучше понимать специфику произношения английских слов у жителей Индии.
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