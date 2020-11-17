Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

В начале сентября Starlink заявила, что скорость их интернета превышает 100мбит/с и имеет низкую задержку сигнала. В октябре открылся закрытый бета-тест высокоскоростного интернета в США и южной части Канады. Для участия в тестировании необходимо было приобрести оборудование за 500$ и подключить услугу стоимостью 100$ месяц. Заявки на участие в тестировании отправили почти миллион человек.

анонсы и реклама Упала цена 2070S ASUS Gaming Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все Дешевая 3080 MSI в Compeo.ru RTX 3070 дешевле всего в XPERT.RU Лютые нерефы 3080 - EVGA ASUS MSI в XPERT.RU

Пару дней назад на Reddit появились тесты скорости интернета, с которыми может ознакомится каждый. Пользователи отмечают что интернет неплохо показал себя несмотря на ветер, снегопады и дожди. Один из добровольцев зафиксировал стабильную скорость в 175мбит/с, остальные же пользователи интернета от Илона Маска отзывались о скорости не менее 150мбит/с, а рекордом была скорость жителя Сиэтла -208,62 мбит/с.

Неделю назад бета-тестер Starlink, живущий на севере США опубликовал видео в снегопад, где виден уровень мороза. Скорость интернета при таких условиях крайне низка и еле-еле смогла набрать показатель в 40мбит/с.

реклама

В мае этого года Армия США подписала контракт с Starlink о тестировании интернета для передачи данных наземным подразделениям.