Тестеры высокоскоростного интернета Starlink рассказали о своих впечатлениях
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В начале сентября Starlink заявила, что скорость их интернета превышает 100мбит/с и имеет низкую задержку сигнала. В октябре открылся закрытый бета-тест высокоскоростного интернета в США и южной части Канады. Для участия в тестировании необходимо было приобрести оборудование за 500$ и подключить услугу стоимостью 100$ месяц. Заявки на участие в тестировании отправили почти миллион человек.
Пару дней назад на Reddit появились тесты скорости интернета, с которыми может ознакомится каждый. Пользователи отмечают что интернет неплохо показал себя несмотря на ветер, снегопады и дожди. Один из добровольцев зафиксировал стабильную скорость в 175мбит/с, остальные же пользователи интернета от Илона Маска отзывались о скорости не менее 150мбит/с, а рекордом была скорость жителя Сиэтла -208,62 мбит/с.
Неделю назад бета-тестер Starlink, живущий на севере США опубликовал видео в снегопад, где виден уровень мороза. Скорость интернета при таких условиях крайне низка и еле-еле смогла набрать показатель в 40мбит/с.
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В мае этого года Армия США подписала контракт с Starlink о тестировании интернета для передачи данных наземным подразделениям.
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