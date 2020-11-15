Мобильные процессоры одиннадцатого поколения Intel будут производительнее некоторых десктопных
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В начале 2021 года компания Intel может анонсировать новые мобильные высокопроизводительные процессоры 11-го поколения Tiger Lake-H, которые будут производительнее некоторых компьютерных.
Представитель Tiger Lake-H был найден в базе тестов UserBenchmark под наименованием "Intel 0000". Процессоры будут изготовляться по норме 10-нм SuperFin на микроархитектуре Willow Cove, всего у них будет до 8 ядер с поддержкой технологии Hyper-Threading и частотой 3,1 ГГц. Учитывая их мощность, они вполне смогут составить конкуренцию Comet Lake, при этом частоты у процессоров ниже, как и TDP.
Графическое ядро процессора по-прежнему будет на основе архитектуры Intel Xe, но, в отличие от U версии, у Tiger Lake-H всего 32 исполнительных блока, когда у Tiger Lake-U 96. Процессор будет поддерживать только DDR5 память.
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Это первые 10 нанометровые флагманы мобильных процессоров, которые будут задействованы в игровых лэптопах. По мощности они будут превосходить APU Ryzen 4000H, но на момент их выхода, скорее всего, на рынок объявится AMD Ryzen 5000H.
Ранее компания выпустила процессоры Intel Tiger Lake-U, которые получилось удачными, однако, имели всего 4 ядра.
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