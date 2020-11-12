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Компания AMD представила свои новые микропроцессоры серии Ryzen Embedded - 7-нанометровые Ryzen Embedded V2000. По оценке AMD, микропроцессоры серии V2000 превосходят V1000 в плане производительности на 30%, а в графическом на целых 40%. Процессоры поддерживают DDR4 память с частой 3200 MHz. Главным флагманом в линейке является восьмиядерный Ryzen Embedded V2748. Ниже Вы можете ознакомиться с характеристиками процессоров.

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Новые процессоры, как и старые V1000, могут найти себе место в компьютерах на базе Mini STX. Процессоры поддерживают подключение до четырёх мониторов с разрешением 4K и частотой обновления в 60 кадров. AMD утверждает, что помимо своей мощности и возможностей, процессоры выделяются высоким уровнем безопасности и будут оснащены технологией AMD Memory Guard, позволяющий путём шифрования защитить данные путём от злоумышленников, пытающихся заполучить доступ к ним.

Компания также заявила, что уже имеет договорённости с брендами ASRock, Sapphire, Advantech и другими для интеграции процессоров в мини-ПК.