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Релиз новой видеокарты от AMD RX 6800 XT планируется в среду, если быть точнее, 18 ноября. К этому времени главный конкурент на рынке - NVIDIA, успел выпустить линейку своих видеокарт RTX.

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Недавно появились снимки RTX 3070 и AMD RX 6800 XT, на которых отчётливо видно, что видеокарта от AMD по габаритам практически не отличается от NVIDIA, но при этом имеет 3 вентилятора, в отличие от своего зелёного конкурента с двумя "вертушками". Учитывая, что мощность RX 6800 XT превосходит RTX 3070, очевидно что и система охлаждения видеокарте нужна соответствующая. По остальным визуальным параметрам карты тоже особо не отличаются.

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Однако, RX 6800 XT оснащена двумя 8 pin разъёмами дополнительного питания, у RTX 3070 же всего один. Всё же RX 6800 XT является соперником именно RTX 3080, недавно AMD опубликовала результаты тестирования этих двух видеокарт. Конечно, довериться им полностью сложно, так как вряд ли компания сделала бы результаты, показывающие своего конкурента в лучшем виде.

Тестирование от AMD На данный момент рекомендуемые производителем расценки таковы: RX 6800 XT- 649$ (49600 рублей), RTX 3070 - 599$ (45490 рублей), RTX 3080 - 829$ (63490 рублей). Не стоит забывать, что это лишь рекомендации производителя, на деле видеокарты могут стоить на несколько сотен долларов больше. Например, RTX 3070 Gaming X Trio от MSI сейчас стоит близко 999$ (76320 рублей)

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