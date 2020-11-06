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13 августа этого года игра Fornite была удалена из App Store, этим Apple показало в коем-то роде своё "величие". Разработчики игры добавили внутренние покупки напрямую через приложение, что является прямым нарушением правил публикации приложений в App Store. Сделано это было во избежание комиссии в 30% от суммы, наложенной на всех производителей игр для App Store. После этого Epic Games подала в суд на Apple, в надежде доказать, что компания использует свои возможности без особой на то причины с целью удержания монополии на рынке приложений IOS и запустила хэштег #freefortnite

Но с недавних пор у владельцев яблочной продукции может появится возможность запуска игры через GeForce Now - облачный сервис Nvidia. Сервис не доступен на IOS как приложение из-за ограничений потоковой передачи Apple, однако, может быть запущен через браузер Safari. Базовой пакет сервиса стоит 5$ и называется Founders, он позволяет запускать игры из собственной библиотеки игр, если Ваше устройство не может по той или иной причине поддерживать игру. Для "любителей халявы" тоже есть вариант - бесплатный период, ограничивающий сеансы игры в один час.

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Учитывая, что изображение на облачном сервисе будет проходить обработку через аппаратуру Nvidia, оно может выглядеть в разы лучше, чем на телефоне, но самое главное - игра будет доступна даже при условии, что она удалено из App Store. Конечно, всё не без минусов: у игроков могут наблюдаться задержки из-за собственной интернет-сети.