Выход S.T.A.L.K.E.R. 2 приближается
Как уже ранее стало известно, S.T.A.L.K.E.R. 2 является эксклюзивом Xbox, поэтому после релиза игра будет доступна на игровой консоли Xbox и PC. Когда она появится на игровой консоли Playstation - неизвестно. За один день до выхода новых консолей, а именно 9 ноября, Xbox планирует провести выставку со слоганом: "Давайте отпразднуем вместе", где будут анонсы различных игр.
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На странице Twitter Xbox News был запущен отсчёт до презентации, где каждый день меняется обложка с игрой на фоне и обновляется сам счётчик. 25 октября на странице Xbox News появилась обложка S.T.A.L.K.E.R. 2 с надписью "15 дней", имелось ввиду 15 дней до 9 ноября, когда и будет происходить выставка. Скорее всего, на этом мероприятии Xbox раскроет нам подробности о своих эксклюзивах, включая и S.T.A.L.K.E.R. 2, правда, что именно нам покажут - тоже остаётся загадкой.
В свою очередь комьюнити-менеджер GSG Game World сообщает, что не знает откуда у фанатов появилась информация про анонс 9 ноября, но это, скорее всего, связано с суровым NDA, который запрещает сотрудникам говорить что-либо об игре.
Ютубер с ником The Wolf Stalker на одном из видео рассказал, что общался с представителем GSG, который говорил что им не хватает поддержки от русскоязычной аудитории, хотя этому есть объяснение, об игре практически ничего неизвестно, поэтому в выходе новой части игроки не уверены.
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В конце октября на канале GSG Game World появилось видео с музыкальным сопровождением "Mass", которое, скорее всего, мы увидим на заставке игры.
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