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Компания, славящаяся своей яблочной продукцией, 10 ноября проведёт третью презентацию в году с наименованием One More Thing, в переводе на русский - "Ещё кое-что". Журналисты уже получили свои приглашения. Презентация будет транслироваться на официальном сайте компании в 21:00 по Московскому времени.

Apple ранее заявляли, что к концу 2020 году хотят перейти на собственные процессоры Apple Silicon, аргументируя это тем, что они имеют большую производительность и менее энергозатратны. Возможно, будут представлены наушники AirPods Studio и маячки AirTag для отслеживания тех или иных предметов.

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Однако, главным "хитом" презентации будут новые ARM-процессоры, на базе которых должны были быть собраны компьютеры. Компания до сих пор не дала точную дату релизу ОС macOS 11 Big Sur, может быть, на презентации это исправят и огласят заветную дату.

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Есть информация, что компания планирует уже в 2021 заменить старые процессоры на новые Apple A14 с архитектурой ARM. Тринадцатидюймовый MacBook Pro также будет оснащён ARM-процессором.