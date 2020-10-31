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В этом году французская компания Ubisoft смогла значительно увеличить прибыль с продаж игр. Скорее всего, связано это с карантинными мерами, из-за которых много людей начали сидеть дома, а свободное время нужно было куда-то девать.

Первый квартал этого года принёс компании рекордную прибыль, следующий оказался тоже неплох в плане притока финансовых средств.

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По этой же причине выход игры Far Cry 6 пришлось отложить до начала финансового года, а начнётся он в апреле следующего года. Изначально релиз должен был состояться в феврале 2021. С Rainbow Six Quarantine ситуация точно такая же, игру переносят второй раз, причём не уточняя ориентировочную дату её выхода. Видимо, Ubisoft не смог организовать оперативно и грамотно организовать работу разработчиков на дому.

На данный момент цена предзаказа стандартного издания Far Cry 60$, для стран СНГ действуют упрощённая ценовая политика, что даёт возможность приобрести игру примерно за 30$. Gold версия Far Cry включает в себя Season Pass, а Ultimate соответствующий своему названию набор, куда входит: набор "Порок", "Охотник на крокодилов", "Экспедиция в джунглях". Есть ещё четвёртая версия игры, в неё входит коллекционный набор, правда, пока приобрести её не представляется возможным.

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Остаётся лишь довольствоваться трейлером Far Cry 6, вышедшим в июле 2020. Судя по показателю лайков и дизлайков, идея для новой части пришлась многим по душе, а кому-то она очень знакома. Остаётся лишь надееться, что новая часть выйдет такой же хорошей, как трейлер к ней, и не разочарует нас своим геймплеем, сюжетом.