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Акции Apple подешевели на 5% - максимальное падение за 2 года

Из-за переноса анонса IPhone 12 цена акций компании заметно снизилась.
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Apple заявили о рекордном падении цен акций компании за последние два года. Виной тому перенос анонса IPhone 12.

Несмотря на то, что количество подписчиков платных сервисов Apple растут, а продажи MacBook и AirPods увеличиваются, из-за намеренной задержки выхода нового IPhone акции компании в какой-то момент обвалились на 5%. Apple оценивала риски, но была настроена более оптимистично. Тим Кук же заявил, что появление 5G в момент выхода нового флагманского смартфона сыграет компании на руку и упускать возможность интегрировать его поддержку - глупо.

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В связи с этими событиями анонс IPhone 12 был отложен на 13 октября, что привело к существенному снижению продаж телефонов в четвёртом квартале на целых 20%, а это для Apple рекордный показатель за последние два года. 

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Аналитики утверждают, что подобное падение продаж лишь временно и уже первом квартале всё изменится в положительную сторону. Ранее Apple рассказывали о своих намерениях снизить "зависимость" от IPhone, однако, недавнее падение акций из-за переноса анонса флагманского смартфона говорит, что пока у них мало что получается. Также известно, что цена IPhone 12 на официальном сайте стала снижаться, причина тому пандемия, усложнившая процесс доставки товара покупателю.

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