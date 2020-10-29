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Microsoft Research представили контроллер PIVOT, позволяющий прочувствовать объект при соприкосновении с ним. Контроллер имитирует бросок или захват объекта, позволяет ощутить вес, сопротивление предмета.

PIVOT оснащён шарниром с тактильной ручкой, позволяющей зафиксировать положение руки. Когда VR-датчик обнаруживает соприкосновение руки с предметом, она с определённой отдачей ударяет по ладони, что и передаёт ощущения веса, сопротивления предмета.

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Отдельный плюс контроллера - он крепится к руке, уже существующие аналоги необходимо постоянно держать в руке, что создаёт неудобство. PIVOT же не затрудняет печать и активируется лишь тогда, когда нужно, возможно, он будет полезен в играх, где будет комбинироваться VR вместе с клавиатурой или мышью.

Было проведено тестирование, в ходе которого его участники дали такую оценку разработке Microsoft Research:

Реалистичность захвата объекта - 5.19 баллов из 7; Бросание или ловля объекта с разной скоростью - 5.5 баллов; Передача тактильных ощущений веса объекта - 87 процентов;

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На данный момент VR игры не являются популярными такими популярными, какими могли быть. Одна из причин - несовершенная виртуальная реальность. Чем раньше появятся контроллеры, способные на достойном уровне имитировать те или иные игровые ощущения, тем быстрее VR начнёт популяризироваться среди геймеров. Также VR игры вызывают особую усталость глаз, иногда рвоту или головокружение, но тут чаще всего вина самих разработчиков.

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