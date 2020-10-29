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В 2019 NASA убедились в том, что порода астероида Психея(16) состоит из золота, платины, никеля, из-за чего была спланирована космическая операция по изучению астероида. Орбитальная астрономическая обсерватория «Хаббл» распознала, что астероид практически полностью состоит из вышеперечисленных дорогостоящих минералов.

Эксперты с портала Oil Price оценили примерную стоимость породы в 700 квинтиллионов долларов. Если разделить эти деньги на текущее население Земли, каждый её обитатель мог бы стать долларовым миллионером.

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Сама NASA объяснила, что подобная экспедиция имеет лишь научные интересы, когда основатель компании Asteroid Mining в интервью BBC заявил, что люди, способные запустить добычу ресурсов в космосе, смогут пополнить первые списки Forbes. Сама компания желает начать добычу ресурсов в космосе в 2030 году.

Специалисты в сфере финансов заявляют, что подобная "золотая лихорадка", но уже в космосе, может привести к экономическому краху, звучит это правдоподобно.

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Учёные NASA хотят исследовать астероид специальным оборудование - ультраспектральным томографом, магнитометром. Операция по полномасштабному изучению планеты может начаться уже в 2022, продлится она близко семи лет.

Имеющиеся результаты исследований доказали, что астероид уникален в своём роде и состоит из похожей Земле породе.

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