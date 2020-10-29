NASA планирует исследование астероида из золота и платины
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В 2019 NASA убедились в том, что порода астероида Психея(16) состоит из золота, платины, никеля, из-за чего была спланирована космическая операция по изучению астероида. Орбитальная астрономическая обсерватория «Хаббл» распознала, что астероид практически полностью состоит из вышеперечисленных дорогостоящих минералов.
Эксперты с портала Oil Price оценили примерную стоимость породы в 700 квинтиллионов долларов. Если разделить эти деньги на текущее население Земли, каждый её обитатель мог бы стать долларовым миллионером.
Сама NASA объяснила, что подобная экспедиция имеет лишь научные интересы, когда основатель компании Asteroid Mining в интервью BBC заявил, что люди, способные запустить добычу ресурсов в космосе, смогут пополнить первые списки Forbes. Сама компания желает начать добычу ресурсов в космосе в 2030 году.
Специалисты в сфере финансов заявляют, что подобная "золотая лихорадка", но уже в космосе, может привести к экономическому краху, звучит это правдоподобно.
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Учёные NASA хотят исследовать астероид специальным оборудование - ультраспектральным томографом, магнитометром. Операция по полномасштабному изучению планеты может начаться уже в 2022, продлится она близко семи лет.
Имеющиеся результаты исследований доказали, что астероид уникален в своём роде и состоит из похожей Земле породе.
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