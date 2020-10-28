Высокоскоростной интернет от Илона Маска может появится уже к концу этого года
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Недавно пользователь с ником Whole Mars Catalog опубликовал в своём Twitter скриншот приложения Starlink в AppStore, подписав твит: "Добро пожаловать в AppStore, SpaseX"
Starlink - спутниковая система, запущенная SpaceX, цель которой провести высокоскоростной интернет на территориях стран, где интернет ненадежный, дорогой или медленный. Разработка Starlink была запущена в 2015 году, а уже в 2018 году космическая компания с помощью ракеты Фалькон-9 запустила два испытательных спутника Tintin-A, Tintin-B и испанский государственный спутник PAZ для радиолокационного наблюдения.
Через месяц Федеральная комиссия по связи дала добро SpaceX на ввод в эксплуатацию более четырёх тысяч спутников по программе Starlink для дальнейшего предоставления высокоскоростного интернета в Соединённых Штатах Америки и во всем мире. На исполнения плана по запуску спутников SpaceX дали 9 лет, по крайней мере половина спутников должна быть запущена за 6 лет. В случае нарушения условий договора , все спутники, которые компания не успела запустить, не смогут выйти в космос.
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Осенью 2019 года Гвинн Шотелл сообщила о намерениях произвести запуск до 24 спутников Starlink уже в 2020 году, а также начать предоставлять услуги к концу 2020 года.
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