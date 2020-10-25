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В 2016 году компанией NASA при помощи ракеты-носителя Атлас V был запущен космический аппарат OSIRIS-REx стоимостью 800 миллионов долларов, цель которого была разведка и сбор грунта с околоземного астероида Бенну(101955). Такая миссия была выбрана на основе конкурса по программе NASA New Frontiers.

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К 2018 году OSIRIS-REx успешно прибыл на астероид, а в 2017 с помощью технологии OCAMS MapCam успел сфотографировать астероид Виктория(12)

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Как было написано выше, цель космического аппарата была сбор грунта реголита с астероида Бенну. NASA требовалось 60 грамм образцов, с чем OSIRIS-REx успешно справился. Более того, он перевыполнил свою задачу и по словам инженеров NASA, теряет частицы реголита, из-за чего пришлось отменить некоторые маневры аппарата. По серии из трёх изображений снизу можно получить подтверждение, что головка пробоотборника заполнена камнями и пылью, собранными с поверхности астероида Бенну, некоторые из них покидают её.

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Если всё пойдёт по плану, OSIRIS-REx должен покинуть астероид Бенну в 2021 году, а уже в 24 сентября 2023 года сбросить капсулу с образцами, именно тогда будут получены точные данные по собранному материалу. Перейдя по данной ссылке, можно наблюдать за космическим аппаратом OSIRIS-REx.