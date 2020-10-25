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В 2011 году компанией Google был запущен сервис Google Play Music, специализирующийся на дистрибуции музыки в цифровом варианте. В приложении можно было слушать, загружать и выкладывать музыку. Но одна из фишек приложений - оффлайн прослушивание музыки, пользователи могли загрузить на устройство песню и спокойно слушать её через приложение без подключения к Wi-Fi сети.

А уже в 2018 году было объявлено, что на смену Google Play Music придёт YouTube Music, полностью заменяющий функционал сервиса. С 22 октября 2020 года при попытке запустить Google Play Music будет отображено сообщение, что приложение больше недоступно. Теперь мы можем заметить Google Play Music на сайте, где размещают все сервисы, "убитые" компанией Google.

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До 2021 года Google продолжит хранить плейлисты, загрузки и покупки с возможностью перенести все данные в YouTube Musiс. Теперь, когда Google Play Music больше недоступен, пользователи могут продолжать загружать любые треки, приобретенные везде, на YouTube Music.