S.T.A.L.K.E.R. 2 станет временный эксклюзивом Xbox
S.T.A.L.K.E.R. 2 станет временным эксклюзивом Microsoft.
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Одна из самых ожидаемых видеоигр - S.T.A.L.K.E.R. 2 должна выйти на свет уже в следующем году. О самой игре практически ничего неизвестно, что лишь подогревает интерес у игроков франшизы, но своими анонсами она уже успела породить несколько мемов и даже сделать квест на собственном сайте, который удалось пройти немногим. Также 23 июня был опубликован трейлер к игре.
Недавно стало известно, что игра станет временным эксклюзивом Microsoft, соответственно, будущим владельцам Xbox Series знатно повезло с таким путёвым эксклюзивом, особенно учитывая то, что игра будет доступна обладателям Gamepass. Но так как это Microsoft, в S.T.A.L.K.E.R. 2 смогу поиграть и ПК-геймеры, что тоже не может не радовать.
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Одно неизвестно, будет ли доступна игра на Playstaton? И если да, то когда? Впрочем, остаётся только ждать. А ждать осталось недолго - 2021 уже скоро наступит. Если, конечно, не будет очередных изменений в дате выхода, для которых причины пока нет.
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