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Компании берут на себя обязательства, часть из которых далека от реализации

Крупнейшие технологические компании мира взяли на себя обязательства по аренде дата-центров на сумму свыше 1 триллиона долларов, стремясь обеспечить вычислительные мощности для развития искусственного интеллекта (ИИ). Как подсчитало агентство Reuters на основе корпоративной отчётности, совокупный объём будущих арендных платежей Microsoft, Amazon, Alphabet и Oracle достиг примерно 1,09 триллионов долларов.

Источник изображения: Reuters. URL изображения.

Согласно действующим правилам бухгалтерского учёта, долгосрочные договоры аренды начинают учитываться как обязательства только после ввода объектов в эксплуатацию. Пока же информация о них содержится лишь в примечаниях к финансовой отчётности.

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Наибольший объем будущих арендных обязательств приходится на Microsoft – около 329 миллиардов долларов. Oracle взяла на себя обязательства примерно на 260 миллиардов долларов, Amazon на 137 миллиардов, в то время как Alphabet – около 85 миллиардов. Эксперты предупреждают, что столь масштабные долгосрочные контракты увеличивают финансовые риски компаний, особенно если темпы роста спроса на сервисы ИИ окажутся ниже ожиданий.

Наиболее уязвимой аналитики считают Oracle, чьи будущие арендные платежи почти в семь раз превышают уже отражённые в отчётности обязательства. Тем не менее участники рынка полагают, что ведущие технологические корпорации готовы идти на подобные расходы, поскольку доступ к вычислительным мощностям становится одним из ключевых факторов лидерства в эпоху генеративного ИИ.