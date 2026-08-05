Американский правоохранитель больше не мог молчать о содеянном

В США были предъявлены обвинения сотруднику Федерального бюро расследований (ФБР), которого подозревают в хищении почти одного миллиона долларов в криптовалюте с кошельков, связанных с российским фигурантом уголовного расследования. Речь идёт об агенте контрразведки Патрике Ярохе, который сам признал вину из-за невозможности «скрывать содеянное». Источник изображения: ChatGPTСотрудник ФБР США имел доступ к данным криптовалютных счетов в рамках служебных полномочий и в течение нескольких месяцев незаконно присваивал цифровые активы, переведя на собственные кошельки. В конечном итоге общая сумма похищенной криптовалюты приблизилась к миллиону долларов.

Ярох позже сообщил о хищении криптовалюты представителям Министтерства юстиции США, отметив, что больше не может скрывать содеянное, поскольку чувство вины «разъедало его изнутри». В ходе изучения его устройств стало известно, что он интересовался у ChatGPT, каким образом инвестировать похищенные деньги и как уехать в одну из стран Европейского союза.

После предъявления обвинений Патрика Ярохе уволили из ФБР США. При этом свои действия он объяснил в том числе тем, что ФБР США не имели реальных возможностей по конфискации замороженных российских криптоактивов, а он, в свою очередь, был очень огорчён этим.