Она дешевле в 100 раз по сравнению с Claude Fable 5

Китайская корпорация Alibaba Group представила новую флагманскую модель искусственного интеллекта (ИИ) Qwen3.8-Max, которая стала самой мощной разработкой компании на сегодняшний день. Запуск состоялся на фоне активного соперничества китайских и американских технологических компаний за лидерство в сфере генеративного ИИ. Источник изображения: Reuters

URL изображенияНовая ИИ-модель содержит около 2,4 триллионов параметров и использует архитектуру «смеси экспертов», благодаря которой для обработки конкретного запроса задействуется лишь часть общей мощности ИИ-модели. Такой подход позволяет снизить вычислительные расходы и повысить скорость работы при сохранении высокой производительности. Это, в свою очередь, делает её доступнее.

Qwen3.8-Max поддерживает работу с различными типами данных, включая текст, изображения и видео, а также способна обрабатывать контекст объёмом до 1 миллиона токенов. Alibaba делает ставку на модели с открытым кодом, позволяя разработчикам изучать, адаптировать и использовать систему для собственных проектов.

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Выход новой ИИ-модели усиливает конкуренцию среди китайских разработчиков ИИ. Alibaba стремится сократить разрыв с такими компаниями, как OpenAI и Anthropic, одновременно противостоя внутренним конкурентам, включая Moonshot AI и DeepSeek, которые также выпускают мощные и более доступные ИИ-системы.