Фактически льготы затрагивают не только Apple, но именно эта компания является основным их бенефициаром

В Индии планируют продлить налоговые льготы для иностранных компаний, которые поставляют оборудование контрактным производителям электроники, до 2041 года. Эта мера может стать значительным преимуществом для Apple, которая активно расширяет производство iPhone в стране и стремится снизить зависимость от китайской производственной цепочки. Источник изображения: Reuters

URL изображенияИзначально налоговое освобождение было введено с ограниченным сроком действия до 2031 года. Новое предложение индийского правительства предусматривает долгосрочную поддержку компаний, передающих оборудование местным производителям мобильных телефонов, ноутбуков, планшетов, носимых устройств и другой электроники.

Apple ранее выступала за изменение налоговых правил, поскольку существующие нормы могли создавать дополнительные налоговые обязательства при финансировании и передаче производственного оборудования своим партнерам в Индии. Продление льгот позволит компании более гибко организовывать цепочки поставок и расширять выпуск устройств на индийских заводах.

Индия стала одним из ключевых направлений стратегии Apple по диверсификации производства за пределами Китая. Страна будет играть всё более важную роль в глобальной сборке iPhone, поскольку производители стремятся снизить риски, связанные с напряжёнными отношениями между США и Китаем.