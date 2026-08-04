Компания владеет большим количеством вычислительных объектов

Компания Amazon впервые в истории преодолела отметку в 3 триллиона долларов рыночной стоимости, став одной из немногих корпораций мира, достигших такого уровня оценки. Рост акций был связан с сильными финансовыми результатами и усилением интереса инвесторов к развитию искусственного интеллекта (ИИ), который продолжает стимулировать спрос на облачные вычисления. Источник изображения: Reuters

URL изображенияАкции Amazon выросли до рекордных значений после публикации отчетности, а ключевым фактором роста стала динамика подразделения Amazon Web Services (AWS). Облачный бизнес компании получил новый импульс благодаря увеличению спроса со стороны разработчиков ИИ-систем и компаний, которым требуются вычислительные мощности для обучения и работы сложных моделей.

Amazon продолжает увеличивать расходы на развитие инфраструктуры для ИИ. Руководство компании делает ставку на расширение вычислительных мощностей AWS, партнёрства с разработчиками ИИ и создание сервисов, которые позволят бизнес-клиентам использовать генеративные модели в своих операциях.

Однако аналитики отмечают, что масштабные инвестиции в ИИ требуют значительных затрат и создают новые финансовые риски. Технологические гиганты вынуждены балансировать между быстрым расширением инфраструктуры и необходимостью доказать инвесторам долгосрочную прибыльность вложений в ИИ.