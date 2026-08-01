Компания известна своей долей на рынке смартфонов, но хочет диверсифицировать источники доходов за счёт быстрорастущего ИИ-сегмента

Компания MediaTek одобрила программу привлечения финансирования на сумму до 5 миллиардов долларов для ускорения развития бизнеса в области искусственного интеллекта (ИИ) и разработки специализированных чипов для дата-центров. Решение отражает стремление MediaTek снизить зависимость от рынка смартфонов, который остается основным источником её доходов. Источник изображения: Reuters

URL изображенияСредства планируют направить на исследования, разработку новых продуктов и расширение производственных возможностей в сегменте высокопроизводительных ИИ-ускорителей для облачных вычислений.

Генеральный директор компании Рик Цай сообщил, что первый заказной ИИ-чип для облачных дата-центров уже находится на завершающей стадии подготовки к массовому производству, которое должно начаться в четвёртом квартале 2026 года. Второй проект находится в разработке и, как ожидается, начнёт приносить выручку с 2028 года. В MediaTek рассчитывают, что доход от направления ИИ-чипов превысит 2 миллиарда долларов уже в 2026 году.

MediaTek также существенно повысила собственную оценку мирового рынка специализированных ИИ-ускорителей для дата-центров: теперь его потенциальный объём к 2027 году оценивается примерно в 80 миллиардов долларов против ранее прогнозировавшихся 50 миллиардов . Одновременно MediaTek увеличила целевой ориентир по доле рынка до 20%. Впрочем, пока NVIDIA по-прежнему занимает доминирующее положение в этом сегменте.