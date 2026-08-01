Компания проведёт техническое обслуживание электрокаров

Компания Toyota объявила об отзыве 39 552 электрических седанов, произведённых в Китае, из-за выявленных программных неисправностей, которые могут повлиять на безопасность движения. Как сообщило Государственное управление по регулированию рынка Китая, отзыв начнётся 1 августа и проводится совместным предприятием GAC Toyota. Формально акция классифицирована как обязательный отзыв продукции, но по сути речь идёт о техническом обслуживании. Источник изображения: Reuters

URL изображенияБольшая часть проблем связана с программным обеспечением автомобиля. У 15 тысяч электромобилей обнаружен дефект в работе программного обеспечения Bluetooth-модуля, который в отдельных случаях способен привести к непреднамеренному переключению передач во время движения и нарушению передачи крутящего момента. Ещё 24 тысячи автомобилей оснащены программным обеспечением контроллера системы терморегулирования с ошибкой, которая при определенных условиях может ухудшить эффективность обдува и размораживания лобового стекла, снижая видимость для водителя. Для устранения обеих неисправностей будет выполнено обновление программного обеспечения.

Отзыв проходит на фоне усиления контроля китайских властей за качеством и безопасностью автомобилей, особенно моделей с высоким уровнем цифровизации. В июле Министерство промышленности Китая призвало автопроизводителей ужесточить проверки надёжности автомобилей, компонентов и систем помощи водителю, а также тщательнее оценивать риски перед выводом новых моделей на рынок. Регулятор также предупредил производителей об ответственности за недостоверную рекламу и пообещал усилить инспекции качества продукции.