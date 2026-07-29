Тайваньские власти пресекают случаи незаконного экспорта передовых ИИ-чипов в обход экспортного контроля США

Тайваньские власти задержали сотрудника NVIDIA в рамках расследования предполагаемой схемы незаконной перевозки передовых ИИ-чипов в Китай в обход экспортного контроля США. Как сообщает PC Gamer со ссылкой на данные Bloomberg и местных СМИ, следователи провели обыски в доме сотрудника, а также на его рабочем месте в офисе NVIDIA в Тайбэе. Прокуратура ходатайствовала о его аресте по подозрению в подделке документов и злоупотреблении доверием, заявив, что существует риск уничтожения доказательств или сговора с другими фигурантами дела. Источник изображения: ChatGPTПри этом сама NVIDIA не обвиняется в совершении каких-либо правонарушений и проходит по делу лишь в связи с работой одного из сотрудников. Расследование является частью более масштабной кампании тайваньских властей по пресечению незаконного экспорта ИИ-серверов с ускорителями в материковый Китай. Следствие считает, что оборудование, подпадающее под экспортные ограничения США, могло поставляться через поддельные документы и посредников.

NVIDIA, в свою очередь, отвергает причастность к незаконным схемам и сотрудничает с правоохранительными органами в подобных случаях. Однако именно этот случай стал первым, когда задерживают не партнёра NVIDIA, а непосредственно сотрудника компании, причастного к её бизнесу в сфере ИИ-чипов.