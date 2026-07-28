Их потратит на серийное производство микрореакторов

Стартап Antares Nuclear привлёк 470 миллионов долларов в рамках нового раунда финансирования для разработки и развёртывания компактных ядерных микрореакторов, предназначенных в первую очередь для военных объектов США. Финансирование включает 370 миллионов долларов акционерного капитала и 100 миллионов долларов заёмных средств. Источник изображения: ChatGPTПолученные средства позволят компании перейти от успешных испытаний прототипа к серийному производству энергетических установок, первые из которых планируется разместить на базах Военно-воздушных сил США в 2028 году. Antares рассчитывает, что её реакторы смогут обеспечить надёжное автономное энергоснабжение удалённых военных объектов, снизив зависимость от дизельных генераторов и уязвимых линий электропередачи.

Компания разрабатывает микрореакторы мощностью от 100 кВт до 1 МВт, способные работать в течение нескольких лет без дозаправки. В июне Antares первой среди участников американской программы Reactor Pilot Program достигла критичности своего реактора Mark-0, продемонстрировав устойчивую цепную реакцию деления – важнейший этап на пути к коммерческой эксплуатации технологии.

Следующей разработкой станет реактор Mark-1, который должен начать вырабатывать электроэнергию в 2027 году, а его первые поставки военным запланированы на 2028-й. В отличие от многих конкурентов, ориентирующихся на энергоснабжение дата-центров, Antares делает ставку на оборонный сектор и космические программы. В компании считают, что спрос со стороны Министерства обороны США позволит быстрее вывести технологию на рынок, после чего ее можно будет адаптировать и для гражданских заказчиков.