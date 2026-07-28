Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Стартап Antares привлёк $470 млн на создание ядерных микрореакторов для армии США
Их потратит на серийное производство микрореакторов
реклама

Стартап Antares Nuclear привлёк 470 миллионов долларов в рамках нового раунда финансирования для разработки и развёртывания компактных ядерных микрореакторов, предназначенных в первую очередь для военных объектов США. Финансирование включает 370 миллионов долларов акционерного капитала и 100 миллионов долларов заёмных средств.Источник изображения: ChatGPTПолученные средства позволят компании перейти от успешных испытаний прототипа к серийному производству энергетических установок, первые из которых планируется разместить на базах Военно-воздушных сил США в 2028 году. Antares рассчитывает, что её реакторы смогут обеспечить надёжное автономное энергоснабжение удалённых военных объектов, снизив зависимость от дизельных генераторов и уязвимых линий электропередачи.

Компания разрабатывает микрореакторы мощностью от 100 кВт до 1 МВт, способные работать в течение нескольких лет без дозаправки. В июне Antares первой среди участников американской программы Reactor Pilot Program достигла критичности своего реактора Mark-0, продемонстрировав устойчивую цепную реакцию деления – важнейший этап на пути к коммерческой эксплуатации технологии.

Следующей разработкой станет реактор Mark-1, который должен начать вырабатывать электроэнергию в 2027 году, а его первые поставки военным запланированы на 2028-й. В отличие от многих конкурентов, ориентирующихся на энергоснабжение дата-центров, Antares делает ставку на оборонный сектор и космические программы. В компании считают, что спрос со стороны Министерства обороны США позволит быстрее вывести технологию на рынок, после чего ее можно будет адаптировать и для гражданских заказчиков. 

#сша #микрореактор #antares
Источник: techcrunch.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Главком ВМФ России сообщил о скором возвращении крейсера «Адмирала Нахимова» в состав флота
Раскопки в Швейцарии привели к обнаружению римского золота и казарм возрастом 2000 лет
Энтузиаст протестировал Radeon RX 590 и сравнил результаты с RX 580 в нескольких играх
Qualcomm раскрыла характеристики чипа Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro с ИИ-апскейлингом
Историк нашёл планы Великобритании по химической атаке на американские войска в 1812 году
Первая в мире 8-ГБ игровая видеокарта Radeon R9 290X протестирована в ряде современных игр
В сети появились рендеры новых часов Casio G-Steel GST-B1000
Casio выпустила оранжевые G-Shock DW-6900 в стиле Chevrolet Corvette 1987 года
Wccftech: цены видеокарт Nvidia и AMD в Китае резко выросли на фоне дальнейшего ухудшения ситуации
В NJ Tech оценили влияние защиты Denuvo на fps в 007 First Light
Геймер оснастил Steam Deck шипами и электрошокером, чтобы родственники не играли без разрешения
Россия построит 500-тонный безэкипажный корабль для ВМФ
Minecraft впервые за 17 лет повысил системные требования: игрокам это будет стоить $350-$500
Первый российский арктический стометровый теплоход «Виктор Астафьев» начал ходовые испытания
В NJ Tech сравнили 4-ГБ и 8-ГБ версии RX 6500 XT в современных играх
Новый китайский сплав на основе тантала для реакторов и гиперзвуковых ракет выдерживает 2400°C
Microsoft заблокирует пиратскую активацию Windows с помощью обязательной проверки чипа TPM
Лучшие бюджетные смартфоны середины 2026 года по версии GizmoChina
Портативный МРТ на 3D-принтере обошелся в $70 000 — это 7% начальной цены обычного аппарата
МВД предупреждает: мошенники стали оставлять карты в банкоматах для обмана россиян

Популярные статьи

5 фантастических сериалов с небанальной историей, где есть о чем подумать. Часть 2. Игры с разумом
5 фантастических сериалов с небанальной историей, где есть о чем подумать. Часть 3. Цифровой предел
«Crysis 2 Remastered» и «Far Cry 3: Blood Dragon»: как воспринимаются игры из прошлого в 2026 году
Выбор блока питания для текущей конфигурации ПК и последующих апгрейдов
Личный ТОП-7 саундтреков из фильмов, которые невозможно забыть
12 захватывающих сюжетных шутеров на ПК, которые прекрасно обходятся без открытого мира. Часть 2
Обзор внешнего аккумулятора Ugreen PB570 MagFlow Air Ultra-Slim Magnetic 10000mAh Wireless 15W Power Bank USB-C Cable
Обзор электронного блокнота Onyx Boox Go 6 (Gen II)
Майкл Эмерсон: Бен из «Лоста» и другие роли — спокойный голос, холодная логика и абсолютный контроль
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter