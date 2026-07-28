ChangXin Memory Technologies провела IPO на Шанхайской фондовой бирже

Акции китайского производителя микросхем памяти ChangXin Memory Technologies (CXMT) подскочили почти на 470% в первый день торгов на Шанхайской фондовой бирже после крупнейшего IPO в Азии в 2026 году. Бумаги открылись на уровне 49,5 юаня против цены размещения 8,66 юаня, а в ходе сессии поднимались до 55,03 юаня. Источник изображения: Reuters

URL изображенияСтремительный рост увеличил рыночную капитализацию компании примерно до 3,3 трлн юаней (почти 500 миллиардов долларов), что позволило CXMT обойти Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) и стать самой дорогой публичной компанией материкового Китая. Кроме того, теперь CXMT является одним из крупнейших производителей памяти, уступая лишь южнокорейским Samsung Electronics, SK Hynix и американской Micron Technology.

При этом в свободном обращении находится лишь 6,73% акций CXMT, что не соответствует реальному спросу среди инвесторов. Китайские инвесторы проявляют сильный интерес к акциям производителями памяти, учитывая темпы роста Samsung, SK Hynix и Micron. По этой причине не исключено, что в конечном итоге акции упадут цене, если на рынке не появится больше предложения или CXMT не оправдает их новыми технологиями и увеличением производственных мощностей.

