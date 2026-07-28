Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Акции крупнейшего китайского производителя памяти выросли на 466%
ChangXin Memory Technologies провела IPO на Шанхайской фондовой бирже
реклама

Акции китайского производителя микросхем памяти ChangXin Memory Technologies (CXMT) подскочили почти на 470% в первый день торгов на Шанхайской фондовой бирже после крупнейшего IPO в Азии в 2026 году. Бумаги открылись на уровне 49,5 юаня против цены размещения 8,66 юаня, а в ходе сессии поднимались до 55,03 юаня.Источник изображения: Reuters
URL изображенияСтремительный рост увеличил рыночную капитализацию компании примерно до 3,3 трлн юаней (почти 500 миллиардов долларов), что позволило CXMT обойти Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) и стать самой дорогой публичной компанией материкового Китая. Кроме того, теперь CXMT является одним из крупнейших производителей памяти, уступая лишь южнокорейским Samsung Electronics, SK Hynix и американской Micron Technology.

При этом в свободном обращении находится лишь 6,73% акций CXMT, что не соответствует реальному спросу среди инвесторов. Китайские инвесторы проявляют сильный интерес к акциям производителями памяти, учитывая темпы роста Samsung, SK Hynix и Micron. По этой причине не исключено, что в конечном итоге акции упадут цене, если на рынке не появится больше предложения или CXMT не оправдает их новыми технологиями и увеличением производственных мощностей.

#cxmt #микросхемы памяти #кит
Источник: reuters.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Главком ВМФ России сообщил о скором возвращении крейсера «Адмирала Нахимова» в состав флота
Раскопки в Швейцарии привели к обнаружению римского золота и казарм возрастом 2000 лет
Энтузиаст протестировал Radeon RX 590 и сравнил результаты с RX 580 в нескольких играх
Qualcomm раскрыла характеристики чипа Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro с ИИ-апскейлингом
Историк нашёл планы Великобритании по химической атаке на американские войска в 1812 году
В сети появились рендеры новых часов Casio G-Steel GST-B1000
Казахстан арестовал активы оператора месторождения Кашаган из-за штрафа почти на $5 млрд
Первая в мире 8-ГБ игровая видеокарта Radeon R9 290X протестирована в ряде современных игр
Casio выпустила оранжевые G-Shock DW-6900 в стиле Chevrolet Corvette 1987 года
Wccftech: цены видеокарт Nvidia и AMD в Китае резко выросли на фоне дальнейшего ухудшения ситуации
В NJ Tech оценили влияние защиты Denuvo на fps в 007 First Light
Геймер оснастил Steam Deck шипами и электрошокером, чтобы родственники не играли без разрешения
United Launch Alliance с финансовыми трудностями из-за приостановки полётов ракеты Vulcan
Россия построит 500-тонный безэкипажный корабль для ВМФ
Minecraft впервые за 17 лет повысил системные требования: игрокам это будет стоить $350-$500
Первый российский арктический стометровый теплоход «Виктор Астафьев» начал ходовые испытания
В NJ Tech сравнили 4-ГБ и 8-ГБ версии RX 6500 XT в современных играх
Портативный МРТ на 3D-принтере обошелся в $70 000 — это 7% начальной цены обычного аппарата
Microsoft заблокирует пиратскую активацию Windows с помощью обязательной проверки чипа TPM
МВД предупреждает: мошенники стали оставлять карты в банкоматах для обмана россиян

Популярные статьи

Обзор фильма «Обсессия»: это вовсе не ужасы, а нечто другое
5 фантастических сериалов с небанальной историей, где есть о чем подумать. Часть 2. Игры с разумом
5 фантастических сериалов с небанальной историей, где есть о чем подумать. Часть 3. Цифровой предел
«Crysis 2 Remastered» и «Far Cry 3: Blood Dragon»: как воспринимаются игры из прошлого в 2026 году
Выбор блока питания для текущей конфигурации ПК и последующих апгрейдов
Личный ТОП-7 саундтреков из фильмов, которые невозможно забыть
12 захватывающих сюжетных шутеров на ПК, которые прекрасно обходятся без открытого мира. Часть 2
Обзор внешнего аккумулятора Ugreen PB570 MagFlow Air Ultra-Slim Magnetic 10000mAh Wireless 15W Power Bank USB-C Cable
Обзор электронного блокнота Onyx Boox Go 6 (Gen II)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter