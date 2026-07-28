Акции китайского производителя микросхем памяти ChangXin Memory Technologies (CXMT) подскочили почти на 470% в первый день торгов на Шанхайской фондовой бирже после крупнейшего IPO в Азии в 2026 году. Бумаги открылись на уровне 49,5 юаня против цены размещения 8,66 юаня, а в ходе сессии поднимались до 55,03 юаня.Стремительный рост увеличил рыночную капитализацию компании примерно до 3,3 трлн юаней (почти 500 миллиардов долларов), что позволило CXMT обойти Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) и стать самой дорогой публичной компанией материкового Китая. Кроме того, теперь CXMT является одним из крупнейших производителей памяти, уступая лишь южнокорейским Samsung Electronics, SK Hynix и американской Micron Technology.
При этом в свободном обращении находится лишь 6,73% акций CXMT, что не соответствует реальному спросу среди инвесторов. Китайские инвесторы проявляют сильный интерес к акциям производителями памяти, учитывая темпы роста Samsung, SK Hynix и Micron. По этой причине не исключено, что в конечном итоге акции упадут цене, если на рынке не появится больше предложения или CXMT не оправдает их новыми технологиями и увеличением производственных мощностей.