Сразу два крупнейших производителя памяти расширили отрудничество с ведущими технологическими компаниями США

Южнокорейские производители полупроводников Samsung Electronics и SK Hynix объявили о масштабном расширении сотрудничества с ведущими технологическими компаниями США. Общая стоимость долгосрочных соглашений оценивается в 950 миллиардов долларов. Соглашения подписаны в рамках стратегии Южной Кореи по развитию полупроводниковой отрасли страны. Источник изображения: Reuters

URL изображенияОсновную часть соглашений обеспечила SK Hynix, которая подписала долгосрочные контракты на поставку микросхем памяти общей стоимостью около 750 миллиардов долларов. Среди ключевых заказчиков в том числе NVIDIA, которая активно наращивает выпуск ИИ-ускорителей. Помимо поставок памяти нового поколения, партнёры намерены совместно разрабатывать технологии высокопроизводительных вычислений и создавать инфраструктуру для крупных центров обработки данных.

Samsung Electronics, в свою очередь, заключила меморандум о сотрудничестве с Broadcom, предусматривающий проекты общей стоимостью до 200 млрд долларов. Соглашение охватывает производство микросхем памяти, контрактное изготовление полупроводников, а также передовые технологии упаковки чипов. Компания рассчитывает, что крупный заказ позволит увеличить загрузку своих современных производственных линий и укрепить позиции на рынке контрактного производства, где Samsung конкурирует с тайваньской TSMC.

Samsung Electronics и SK Hynix стали одним из самых крупных бенефициаров ИИ-бума, поскольку занимаются производством дефицитной на рынке памяти.