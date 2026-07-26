Южнокорейские производители полупроводников Samsung Electronics и SK Hynix объявили о масштабном расширении сотрудничества с ведущими технологическими компаниями США. Общая стоимость долгосрочных соглашений оценивается в 950 миллиардов долларов. Соглашения подписаны в рамках стратегии Южной Кореи по развитию полупроводниковой отрасли страны.Основную часть соглашений обеспечила SK Hynix, которая подписала долгосрочные контракты на поставку микросхем памяти общей стоимостью около 750 миллиардов долларов. Среди ключевых заказчиков в том числе NVIDIA, которая активно наращивает выпуск ИИ-ускорителей. Помимо поставок памяти нового поколения, партнёры намерены совместно разрабатывать технологии высокопроизводительных вычислений и создавать инфраструктуру для крупных центров обработки данных.
Samsung Electronics, в свою очередь, заключила меморандум о сотрудничестве с Broadcom, предусматривающий проекты общей стоимостью до 200 млрд долларов. Соглашение охватывает производство микросхем памяти, контрактное изготовление полупроводников, а также передовые технологии упаковки чипов. Компания рассчитывает, что крупный заказ позволит увеличить загрузку своих современных производственных линий и укрепить позиции на рынке контрактного производства, где Samsung конкурирует с тайваньской TSMC.
Samsung Electronics и SK Hynix стали одним из самых крупных бенефициаров ИИ-бума, поскольку занимаются производством дефицитной на рынке памяти.