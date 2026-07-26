Во время первого раунда компании удалось привлечь около 25% от своей общей стоимости

Китайский разработчик систем искусственного интеллекта (ИИ) DeepSeek временно приостановил второй раунд привлечения финансирования. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, компания уведомила потенциальных инвесторов, что в ближайшее время не будет подписывать инвестиционные соглашения, хотя ранее ожидалось быстрое завершение сделки. Источник изображения: Reuters

URL изображенияПо данным издания, переговоры могут быть возобновлены позднее, однако сейчас руководство решило взять паузу. Одной из причин называют недовольство основателя компании Ляна Вэньфэна публикациями в интернете, в которых широко обсуждались его комментарии, сделанные во время встреч с инвесторами в рамках первого раунда финансирования. Эти материалы касались перспектив китайского рынка ИИ и технологического соперничества между Китаем и США, что привлекло повышенное внимание общественности и СМИ.

Ещё несколько недель назад DeepSeek планировала привлечь не менее 10 миллиардов юаней в рамках нового инвестиционного раунда при предварительной оценке компании около 70 миллиардов долларов. Такой рост стоимости стал бы значительным шагом вперед после первого внешнего раунда, завершённого в июне, когда стартап привлек около 7,4 миллиардв долларов при оценке примерно в 50 миллиардов долларов.

DeepSeek также готовится к проведению IPO на китайской бирже STAR Market, о чём ранее сообщало издание Reuters.