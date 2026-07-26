Китайский разработчик систем искусственного интеллекта (ИИ) DeepSeek временно приостановил второй раунд привлечения финансирования. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, компания уведомила потенциальных инвесторов, что в ближайшее время не будет подписывать инвестиционные соглашения, хотя ранее ожидалось быстрое завершение сделки.По данным издания, переговоры могут быть возобновлены позднее, однако сейчас руководство решило взять паузу. Одной из причин называют недовольство основателя компании Ляна Вэньфэна публикациями в интернете, в которых широко обсуждались его комментарии, сделанные во время встреч с инвесторами в рамках первого раунда финансирования. Эти материалы касались перспектив китайского рынка ИИ и технологического соперничества между Китаем и США, что привлекло повышенное внимание общественности и СМИ.
Ещё несколько недель назад DeepSeek планировала привлечь не менее 10 миллиардов юаней в рамках нового инвестиционного раунда при предварительной оценке компании около 70 миллиардов долларов. Такой рост стоимости стал бы значительным шагом вперед после первого внешнего раунда, завершённого в июне, когда стартап привлек около 7,4 миллиардв долларов при оценке примерно в 50 миллиардов долларов.
DeepSeek также готовится к проведению IPO на китайской бирже STAR Market, о чём ранее сообщало издание Reuters.