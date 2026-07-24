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NVIDIA отправит свои ИИ-чипы на Луну для управления роботами нового поколения
Технологии компании выходят за пределы Земли
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Компания NVIDIA расширяет применение своих технологий искусственного интеллекта (ИИ) за пределы Земли. Стартап Lunar Outpost, занимающийся разработкой роботизированных систем для освоения космоса, объявил, что следующий луноход компании будет использовать вычислительную платформу NVIDIA Jetson для управления лидаром – системой лазерного сканирования, которая помогает роботу ориентироваться на поверхности Луны и строить трехмерные карты местности.Источник изображения: ChatGPTЕсли миссия пройдёт успешно, Jetson станет первым ИИ-ускорителем, работающим непосредственно на поверхности Луны. По словам генерального директора Lunar Outpost Джастина Сайруса, компания сравнивает производительность Jetson с собственной космической вычислительной платформой, чтобы оценить преимущества использования современных ИИ-ускорителей в экстремальных условиях космоса.

Новая технология позволит луноходу быстрее анализировать данные с датчиков непосредственно на борту, снижая зависимость от передачи информации на Землю и повышая автономность работы робота. Учитывая ставку NVIDIA на развитие физического ИИ, такое сотрудничество является шагом в нужном направлении.

Запуск миссии запланирован до конца 2026 года на ракете SpaceX Falcon 9, а сам луноход отправится к Луне на посадочном модуле компании Intuitive Machines.

#nvidia #искусственный интеллект #луна
Источник: techcrunch.com
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