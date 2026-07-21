Выплата будет осуществлена в акциях, что тоже неплохо, учитывая рыночные показатели ASML

Нидерландская ASML, крупнейший в мире производитель оборудования для выпуска полупроводников, объявила о новой программе удержания персонала. Компания намерена выплатить сотрудникам премию в размере 20 тысяч евро в виде условного пакета акций тем, кто останется работать в ASML в период с 2027 по 2030 год. Источник изображения: Reuters

URL изображенияВ компании подтвердили, что детали программы еще дорабатываются, однако она будет распространяться на всех сотрудников, соответствующих установленным критериям. Решение было принято на фоне усиливающейся конкуренции за квалифицированных специалистов в полупроводниковой отрасли, где спрос на инженеров и разработчиков продолжает стремительно расти.

В ASML рассчитывают, что выплата акциями позволит снизить текучесть кадров в критически важный период, когда компания наращивает производство литографических систем нового поколения. Проще говоря, те, кто захочет получить бонус, будут вынуждены продолжить работать в компании до 2030 года.

Именно оборудование ASML используется ведущими мировыми производителями микросхем, включая TSMC, Intel и Samsung, для выпуска самых современных чипов. ASML остаётся самой дорогой технологической компанией Европы по рыночной капитализации и продолжает демонстрировать сильные финансовые результаты.