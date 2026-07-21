Нидерландская ASML, крупнейший в мире производитель оборудования для выпуска полупроводников, объявила о новой программе удержания персонала. Компания намерена выплатить сотрудникам премию в размере 20 тысяч евро в виде условного пакета акций тем, кто останется работать в ASML в период с 2027 по 2030 год.В компании подтвердили, что детали программы еще дорабатываются, однако она будет распространяться на всех сотрудников, соответствующих установленным критериям. Решение было принято на фоне усиливающейся конкуренции за квалифицированных специалистов в полупроводниковой отрасли, где спрос на инженеров и разработчиков продолжает стремительно расти.
В ASML рассчитывают, что выплата акциями позволит снизить текучесть кадров в критически важный период, когда компания наращивает производство литографических систем нового поколения. Проще говоря, те, кто захочет получить бонус, будут вынуждены продолжить работать в компании до 2030 года.
Именно оборудование ASML используется ведущими мировыми производителями микросхем, включая TSMC, Intel и Samsung, для выпуска самых современных чипов. ASML остаётся самой дорогой технологической компанией Европы по рыночной капитализации и продолжает демонстрировать сильные финансовые результаты.