Достаточно описать идею, а ИИ создаст игру по текстовому описанию

Платформа Roblox представила новую функцию Build, которая позволит пользователям создавать игры на смартфонах с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Инструмент работает по принципу текстовых запросов: достаточно описать идею игры естественным языком, после чего ИИ автоматически сформирует базовую игровую сцену, окружение и основные механики. Источник изображения: RobloxФункция интегрирована непосредственно в мобильное приложение Roblox и ориентирована на быстрый запуск игровых сценариев. После генерации проекта пользователи смогут дорабатывать его, тестировать вместе с друзьями и при желании публиковать на платформе. Разработчики утверждают, что Build использует как собственные ИИ-модели, так и открытые, что позволяет создавать игровые миры по одному текстовому описанию.

Открытое тестирование новой функции запланировано в Новой Зеландии на 28 июля для пользователей старше девяти лет с подтверждённым возрастом. При этом публикация созданных игр будет доступна только пользователям старше 16 лет. Базовая версия сервиса станет бесплатной, а в будущем Roblox планирует предложить расширенные функции по подписке для более опытных разработчиков.

Такое расширение функционала соответствует тенденциям, когда всё больше разработчиков прибегают к использованию ИИ для создания приложений, сайтов и других продуктов.