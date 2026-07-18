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Nacvark
Европейский стартап создал ИИ-дрон размером с ладонь для охоты на комаров
Он весит всего 40 граммов, но стоит около $1100
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Стартап Tornyol представил автономный микродрон весом всего 40 граммов, предназначенный для поиска и уничтожения комаров в полёте. Устройство стоимостью около 1100 долларов разработано бывшим инженером европейской оборонной компании MBDA Алексом Туссеном.

Вместо традиционных камер дрон использует ультразвуковой фазированный сонар на базе компонентов AMD и массива MEMS-микрофонов, который позволяет обнаруживать насекомых по характерным колебаниям их крыльев. После обнаружения цели встроенная система искусственного интеллекта (ИИ) рассчитывает траекторию перехвата и направляет аппарат на столкновение с насекомым.Источник изображения: ChatGPTПо данным разработчиков, во время ранних испытаний система смогла обнаружить пластиковый шарик диаметром всего 2 миллиметра на расстоянии 30 сантиметров, используя лишь небольшую часть расчётной мощности передатчика. Позже команда сообщила о первом успешном автономном перехвате летающего насекомого – дрон самостоятельно обнаружил и сбил мотылька в ходе испытаний.

Конечной целью проекта является создание системы, способной распознавать и уничтожать именно комаров, которые ежегодно становятся переносчиками таких заболеваний, как малярия, лихорадка денге и вирус Зика. По задумке компании пользователь сможет задать охраняемую территорию через базовую станцию, после чего дрон будет патрулировать ее без участия человека.

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Пока технология находится на ранней стадии развития. Её прототип способен находиться в воздухе лишь около трёх минут, после чего автоматически возвращается на зарядную станцию, где восполняет заряд примерно за 30 минут и затем продолжает патрулирование. Один аппарат рассчитан на защиту территории площадью до двух гектаров, а в будущем компания рассчитывает снизить стоимость производства до нескольких сотен долларов за устройство.

#искусственный интеллект #бпла #комар
Источник: techradar.com
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