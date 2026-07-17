Фактически речь идёт о публикациях любых влиятельных пользователей, но ключевым всё-таки является именно сам Трамп

Компания Trump Media, владеющая социальной сетью Truth Social, объявила о запуске нового коммерческого сервиса Truth API, который предоставит банкам, инвестиционным компаниям и другим корпоративным клиентам максимально быстрый доступ к публикациям на платформе. Новый API позволит получать сообщения популярных аккаунтов, включая публикации президента США Дональда Трампа (Donald John Trump), быстрее стандартных уведомлений и использовать их в автоматизированных торговых системах и аналитических сервисах.

Источник изображения: Reuters

URL изображенияЗапуск Truth API намечен на 1 августа 2026 года, при этом компания уже сообщила о наличии первых клиентов. Помимо доступа к новым публикациям, сервис предложит архив сообщений Truth Social, начиная с момента запуска платформы в 2022 году.

Запуск сервиса вызвал дискуссию среди политиков и экспертов по вопросам этики, поскольку публикации Дональда Трампа неоднократно становились причиной резких колебаний на финансовых рынках. Если инвестиционные компании получат доступ к Truth API, их взгляд в первую очередь привлекут посты Трампа, отталкиваясь от которых, можно управлять активами на биржах. Например, компания может построить алгоритм, который будет анализировать заявления Трампа в Truth Social и оценивать риски управления активами.