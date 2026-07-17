Компания является одним из бенефициаров ИИ-бума, чем успешно пользуется

Крупнейший в мире контрактный производитель полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) объявил о планах по дополнительному инвестированию в штат Аризона (США), где компания строит свой завод по производству полупроводников. Это стало возможно благодаря рекордной прибыли по итогам второго квартала 2026 года. Источник изображения: Reuters

URL изображенияЧистая прибыль TSMC увеличилась в более чем на 70%, а основным драйвером остаётся высокий спрос на передовые полупроводники со стороны крупнейших клиентов компании, включая NVIDIA, AMD, Apple и других разработчиков ИИ-решений. Акции TSMC с начала года выросли более чем на 57%, учитывая перспективы кмпании.

В руководстве TSMC подчёркивают, что мировой спрос на ИИ-ускорители продолжает расти быстрее ожиданий, а технологии производства 3-нм и 2-нм чипов остаются ключевыми конкурентными преимуществами компании. Дополнительные инвестиции в США соответствуют призывам американских властей инвестировать в американскую промышленность, а также позволят усилить цепочки поставок местных компаний, включая вышеупомянутую Apple.