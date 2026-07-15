Аккаунты подростков будут по умолчанию блокироваться с полуночи до 06:00 утра, но они смогут отключить эту настройку

Правительство Великобритании объявило о планах ввести ночные ограничения на использование социальных сетей для подростков в возрасте 16-17 лет. Согласно инициативе, аккаунты подростков будут по умолчанию блокироваться с полуночи до 06:00 утра. При этом ограничение не станет обязательным — подростки смогут самостоятельно отключить его в настройках. Источник изображения: ChatGPTНовая мера является частью масштабной реформы по защите несовершеннолетних в интернете и должна смягчить переход после достижения 16-летнего возраста, когда все запреты на использование социальных сетей отменяются. Законопроект планируется внести в парламент до конца 2026 года, а запуск системы ожидается весной 2027 года.

Помимо ночного ограничения, власти намерены по умолчанию отключить для подростков функции, которые считаются наиболее «затягивающими». Речь идёт о бесконечной ленте новостей, автоматическом воспроизведении видео и других механиках, стимулирующих длительное пребывание в приложениях. Эти функции также можно будет включить вручную, однако правительство рассчитывает, что большинство пользователей сохранит рекомендованные настройки.

Министр технологий Лиз Кендалл заявила, что исследования показали положительное влияние подобных ограничений: подростки лучше высыпаются, легче концентрируются на учёбе и чаще проводят время с семьёй, а не в социальных сетях. По крайней мере, так утверждают европейские чиновники.