Вопрос выведения МКС из эксплуатации стоит уже давно

«Роскосмос» и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) договорились о продлении работы Международной космической станции (МКС) до 2030 года. Соответствующее заявление сделал генеральный директор «Роскосмос» Дмитрий Баканов, чьи слова приводит издание ТАСС. Источник изображения: ChatGPTПри этом Баканов упомянул, что обсуждения привели к согласованию сразу трёх основных вопросов, но МКС является главным элементом договорённостей.

Дискуссии вокруг выведения МКС из эксплуатации идут уже давно, причём обе стороны называют это неминуемым исходом. Впоследствии страны будут самостоятельно создавать национальные космические станции. Однако сроки выведения эксплуатации до недавних пор оставались предметом обсуждений, поскольку в России называли одни дедлайны, а в США – другие.

Как известно, в «Роскосмос» разрабатывают собственную орбитальную станцию, в то время как США активно работает с частными компаниями, инвестируя в создание множества отдельных коммерческих орбитальных комплексов..