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Nacvark
В США продали скелет тираннозавра за рекордные $50,1 млн
Его останки обнаружили в 2021 году в Южной Дакоте, а предварительная стоимость скелета оценивается в два раза меньшую сумму
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На торгах Sotheby's в Нью-Йорке неизвестный покупатель приобрёл один из наиболее полных известных экземпляров скелета тираннозавра рекса (Tyrannosaurus rex) по прозвищу «Гас» (Gus) за 50,1 миллионов долларов. Сумма превысила предварительную оценку в 20 - 30 миллионов долларов, что сделало скелет самым дорогим ископаемым, когда-либо проданным на аукционе.Источник изображения: ChatGPTЭкземпляр «Гас» был обнаружен в Южной Дакоте в период с 2021 по 2023 год. Скелет считается одним из крупнейших и наиболее хорошо сохранившихся среди известных останков тираннозавра рекса. Он включает 183 кости и отличается высокой степенью сохранности, что делает находку особенно важной для палеонтологии. До продажи окаменелость экспонировалась в аукционном доме Sotheby's, где привлекла большое внимание как специалистов, так и посетителей.

В США окаменелости, найденные на частной земле, могут законно продаваться, однако исследователи считают, что рост цен превращает редкие научные находки в предмет роскоши для состоятельных коллекционеров. Ситуация с продажей скелета вызвала опасения у палеонтологов, поскольку продажа столь ценных находок частным коллекционерам ограничивает доступ исследователей к уникальным образцам и может затруднить дальнейшее изучение эволюции динозавров. 

При этом некоторые предыдущие владельцы дорогостоящих динозавров впоследствии передавали их в музеи, и представители научного сообщества надеются, что новый владелец «Гаса» также сделает образец доступным для исследований и публичного показа.

#сша #тираннозавр рекс
Источник: theguardian.com
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