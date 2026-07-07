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Nacvark
Великобритания призывает к регулированию ИИ из-за рисков для финансового сектора
Британский регулятор предупреждает о последствиях стремительного развития ИИ
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Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) опубликовало обзор, посвящённый влиянию искусственного интеллекта (ИИ) на финансовую отрасль, предупредив о необходимости пересмотра существующих правил по мере стремительного распространения генеративных ИИ-моделей.Источник изображения: Reuters
URL изображенияИсследование, подготовленное по заказу FCA, показало, что более четверти жителей Великобритании уже доверяют крупным ИИ-моделям, включая Claude AI, ChatGPT и Gemini AI при принятии финансовых решений. При этом многие пользователи не осознают, что подобные сервисы не подпадают под регулирование деятельности финансовых консультантов. Проще говоря, все риски пользователь несёт исключительно сам.

Другая проблема – применение ИИ финансовыми организациями, которые напрямую зависят от этаких решений. По данным FCA, примерно 81% подобных организаций применяют ИИ, а 40% использует его для решения сложных задач. В конечном итоге всё может свестись к тому, что обработкой клиентских обращений, консультациями и другими услугами будет заниматься ИИ, а не сертифицированный специалист.

По этой причине FCA призывает в течение ближайших месяцев оценить необходимость подготовки правового поля, обеспечивающего дополнительный надзор над разработчиками ИИ. Впрочем, это не более чем рекомендация, тем более выходящая за пределы влияния Лондона.

#искусственный интеллект #великобритания
Источник: reuters.com
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