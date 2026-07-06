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Nacvark
Sony может удалить аккаунты PlayStation Network после 36 месяцев неактивности
Само правило существовало уже давно, но привлекло внимание пользователей только недавно
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Sony вновь попала под критику из-за попавшего под обсуждение пункта пользовательского соглашения PlayStation Network, в котором говорится, что компания оставляет за собой право закрыть или удалить аккаунт после 36 месяцев полной неактивности. При этом само правило существует уже очень давно, хотя привлекло внимание пользователей относительно недавно.Источник изображения: SonyЕсли владелец учётной записи не входит в аккаунт на протяжении трёх лет, Sony инициировать его закрытие. Перед этим компания обязана отправить уведомление на электронную почту и предоставить пользователю ещё полгода на обратную связь или вход в аккаунт. Если этого не произойдёт, аккаунт может быть удалён без возможности восстановления. Соответственно, все цифровые копии видеоигр будут безвозвратно утеряны.

Впрочем, за историю существования PlayStation до сих нет подтверждённых случаев, когда Sony действительно удаляла аккаунте неактивных пользователей. Однако правило всё же привлекло внимание пользователей, поскольку не так давно Sony объявила об отказе от поддержки физических копий видеоигр. Последние, в отличие от цифровых копий, полностью принадлежали владельцу и не могли быть приостановлены компанией.

#sony #playstation #playstation network
Источник: videocardz.com
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